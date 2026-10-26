La organización del Balón de Oro confirma el error de los finalistas

"Los perfiles de algunos nominados han sido publicados por error en internet. Estos artículos estaban preparados para todos los nominados y no deberían de ninguna manera ser considerados como una indicación de los resultados finales", dijo la organización en un comunicado.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Mbappé, Yamal y Kane.

En dichos artículos se enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes.

Los artículos han sido borrados de la página del Balón de Oro.