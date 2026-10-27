El Espanyol destituye a Manolo González como entrenador del primer equipo

El técnico llegaba a la eliminatoria de la Copa muy tocado tras sumar un punto de los últimos quince en LaLiga. González asumía que esta semana era clave para su futuro, empezando por el duelo contra el Sestao y siguiendo con el del viernes contra el Villarreal.

El rendimiento del bloque en los últimos compromisos ha sembrado dudas, desconectándose en el tramo final ante Málaga (1-1), Atlético de Madrid (0-1) y Racing de Santander (2-1) y perdiendo puntos clave. Actualmente, el Espanyol está en descenso con ocho puntos.

El Espanyol, en su comunicado, destacado que el técnico es un ejemplo de "esfuerzo, constancia y superación", y valora su "implicación y trabajo" en los 107 partidos oficiales que ha dirigido al primer equipo.

Manolo González llegó al Espanyol hace tres temporadas tras la destitución de Luis Miguel Ramis, en marzo de 2024. El preparador catalán, artífice del ascenso a Primera esa misma temporada, ha vivido campañas convulsas desde que tomó las rienda del cuadro periquito.