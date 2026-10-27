Olimpia está obligado a remontar al Cartaginés para ser finalista

Dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, el Olimpia está obligado a ganar al menos por 2-0 para remontar el 1-0 que encajó en el juego de visita en Cartago el pasado 21 de octubre .

Con Amarini Villatoro en el banquillo, el Cartaginés, que sueña con llegar por primera vez al torneo regional, se impuso en la ida con un gol del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández .

El equipo hondureño no contará para el partido contra el Cartaginés con el delantero colombiano-hondureño Yustin Arboleda, quien fue expulsado por juego antirreglamentario .

Espinel no quiso referirse al duelo contra el Cartaginés, aunque sí espera que la afición del Olimpia, el club con más seguidores en el fútbol hondureño y el que más títulos ha ganado, llene el miércoles el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Al equipo costarricense le basta un empate o ganar por la mínima diferencia para poner un pie en la final.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales; Jack Jean Baptiste, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Imanol Enríquez; Jorge Benguchéé y Nicolás Dibble.

Cartaginés: Kevin Briceño; José Quirós, Luis Olivas, Diego Mesén, Carlos Barahona; Luis Flores, Gian Mauro Morera, Claudio Montero, Manuel Morán; Joaquín Alonso Hernández y José de Jesús González.

Árbitro: Adonis Carrasco, de República Dominicana.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera.

Hora: 21:00 local (03:00 GMT del jueves).