Sheinbaum celebra el premio internacional de la futbolista mexicana Charlyn Corral

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este martes a la futbolista mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, por conquistar el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro, un reconocimiento que calificó como un "orgullo" para el país.

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