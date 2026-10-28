ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 10:10

El Barça regresa a los entrenamientos tras el clásico todavía sin Koundé

Imagen sin descripción

Barcelona (España), 28 oct (EFE).- El Barcelona regresó este miércoles a los entrenamientos tras gozar de dos días de descanso después del clásico contra el Real Madrid, en una sesión en la que el defensa Jules Koundé, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo, continuó ejercitándose al margen de sus compañeros.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El conjunto catalán, que viene de encajar dos derrotas ante el París Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (1-2), ha empezado a preparar el encuentro liguero del próximo sábado frente al Alavés con las bajas del futbolista francés, los laterales Xavi Espart y Eric Garcia, el central Andreas Chrisentsen, el mediapunta Dani Olmo y el extremo Roony Bardghji.

De los jugadores lesionados, Kounde es el único con opciones de entrar en la convocatoria para el partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports que se disputará en el Spotify Camp Nou.

Flick cuenta actualmente con cuatro defensas sanos: los laterales Joao Cancelo y Alejandro Balde, y los centrales Pau Cubarsí y Gerard Martín.

Por ello, el central del filial Álex Campos, que ya fue convocado para los partidos contra el PSG y el Real Madrid, ha vuelto a ejercitarse bajo la órdenes del técnico alemán en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde también se han sumado a la sesión el delantero Hamza Abdelkarim y Ebrima Tunkara.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más

Te puede interesar