El Barça regresa a los entrenamientos tras el clásico todavía sin Koundé

El conjunto catalán, que viene de encajar dos derrotas ante el París Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (1-2), ha empezado a preparar el encuentro liguero del próximo sábado frente al Alavés con las bajas del futbolista francés, los laterales Xavi Espart y Eric Garcia, el central Andreas Chrisentsen, el mediapunta Dani Olmo y el extremo Roony Bardghji.

De los jugadores lesionados, Kounde es el único con opciones de entrar en la convocatoria para el partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports que se disputará en el Spotify Camp Nou.

Flick cuenta actualmente con cuatro defensas sanos: los laterales Joao Cancelo y Alejandro Balde, y los centrales Pau Cubarsí y Gerard Martín.

Por ello, el central del filial Álex Campos, que ya fue convocado para los partidos contra el PSG y el Real Madrid, ha vuelto a ejercitarse bajo la órdenes del técnico alemán en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde también se han sumado a la sesión el delantero Hamza Abdelkarim y Ebrima Tunkara.