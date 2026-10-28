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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 09:40

El neerlandés Dirk Kuyt, entrenador interino del Fenerbahçe tras dimisión de Kartal

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Estambul, 28 oct (EFE).- El técnico neerlandés Dirk Kuyt, exdelantero del Liverpool y el Feyenoord, asume de forma interina el cargo del entrenador del Fenerbahçe, el segundo club más exitoso de Turquía, tras la dimisión, ayer, de Ismail Kartal, informó el club este miércoles en un comunicado.

Por EFE
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Kuyt, de 46 años, firmó en julio pasado como entrenador segundo con el Fenerbahçe, cuya camiseta ya vistió como delantero entre 2012 y 2015, y que ahora dirigirá hasta que el club nombre a un nuevo titular en el cargo.

Kartal ya había anunciado su dimisión tras el empate del Fenerbahçe contra el Aston Villa en la Liga de Campeones en septiembre, pero entonces su baja no fue aceptada por el presidente del club, Aziz Yildirim.

Sin embargo, la derrota en el partido de vuelta contra el Aston Villa, que acabó 6-0, hace dos semanas, parece haber sellado el destino del técnico turco.

Tras la derrota, el lunes pasado, contra el Galatasaray (2-1), tradicionalmente el derbi más tenso de Estambul, que acabó además con una pelea física entre jugadores de ambos equipos, Kartal volvió a anunciar su dimisión, esta vez confirmada por el club en un comunicado que destacaba el "mutuo acuerdo" y "un marco de respeto".

Con la derrota, el Fenerbahçe cae al quinto puesto en la clasificación actual de la Superliga, seis puntos detrás del Galatasaray, pero también debajo de sus otros dos rivales habituales, el Besiktas y el Trabzonspor, y del recién llegado Amedspor, que mantiene el segundo puesto.

La tensión vivida durante todo el partido se transformó inmediatamente después del pitido final en una pelea a golpes entre jugadores de ambos equipos, principalmente entre Kerem Aktürkoglu y Archie Brown, del Fenerbahçe, y Roland Sallai y Abdulkerim Bardakçi, del Galatasaray.

Aktürkoglu y Sallai recibieron ambos una tarjeta amarilla, y Brown y Bardakçi, una roja, pero la Federación Turca del Fútbol (TFF) ha trasladado a los cuatro jugadores al comité disciplinario, que puede imponer vetos de entre cinco y diez partidos.

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