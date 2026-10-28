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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 19:20

Flamengo acata el fallo de Conmebol que ratifica a Estudiantes en final de la Libertadores

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São Paulo, 28 oct (EFE).- El Flamengo acató este miércoles el fallo de la Conmebol que desestimó su reclamo por la presunta alineación indebida del defensor Marcos Rojo, aunque advirtió que seguirá de cerca el proceso de Estudiantes de La Plata que se dirime ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Por EFE
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A través de un comunicado, el club brasileño manifestó que "recibe con tranquilidad" la decisión de la entidad y señaló que "reafirma su compromiso con el cumplimiento de los reglamentos", aunque "manteniéndose vigilante en la defensa de sus derechos e intereses".

Con esta postura, el Mengão da por cerrada la vía directa en el ente sudamericano, luego de que la Conmebol rechazara "íntegramente" las medidas cautelares solicitadas para revertir el resultado de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Estudiantes.

El reclamo del Flamengo se originó tras su eliminación en la tanda de penales en el estadio Maracaná la semana pasada.

La institución brasileña alegó que la presencia de Rojo, reciente fichaje del conjunto argentino tras rescindir con Racing, fue irregular, dado que la propia Conmebol había denegado inicialmente la inscripción del zaguero de 36 años antes del duelo de ida de semifinales.

Sin embargo, Estudiantes recurrió dicha inhabilitación ante el TAS y solicitó una medida cautelar que le permitió al defensor disputar la vuelta el pasado jueves.

Tras el fallo de Conmebol, Estudiantes de La Plata confirmó su boleto a la gran final del certamen, en la que se medirá ante el Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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