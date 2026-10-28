Valverde y Arda Güler se entrenan en el gimnasio

El uruguayo sintió molestias durante el 'clásico' en la parte posterior de la pierna derecha. El centrocampista quitó hierro a su problema tras el partido: "El míster me preguntó si podía seguir e intenté hacerlo. Me molestaba un poco la pierna tras una barrida que hice. Fue un poco más por precaución".

Este miércoles trabajó en el gimnasio, igual que Arda Güler, que disputó 94 minutos en Barcelona y fue sustituido en el tiempo añadido por Trent.

La sesión de entrenamiento comenzó con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo. Los jugadores de campo trabajaron sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto a los guardametas, entre los que estaba Thibaut Courtois, ya recuperado del proceso gripal que le impidió jugar contra el Barcelona.

Según informó el club blanco, la sesión, a puerta cerrada, estuvo compuesta de ejercicios de activación sobre el césped, trabajo de posesión, series de ejercicios ataque-defensa y partidos en campo de dimensiones reducidas.

Trabajaron en solitario los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo. Ferland Mendy volvió a completar el entrenamiento con el grupo, si bien todavía no ha entrado en ninguna convocatoria. Vinícius, a pesar de que volverá a estar ausente del próximo encuentro por sanción, también se ejercitó con sus compañeros.

El Real Madrid disputará este domingo la undécima jornada de LaLiga EA Sports contra el Racing de Santander, el segundo de un tramo de cuatro partidos consecutivos fuera de casa entre la competición doméstica y la Liga de Campeones.

Los de Jose Mourinho acumulan cinco victorias seguidas desde que regresaron del parón de selecciones (Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig y Barcelona) y aspiran a prolongar esa racha hasta la siguiente ventana FIFA, que comenzará el 9 de noviembre.