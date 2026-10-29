El TSJC admite a trámite un recurso de Ciria sobre el recuento de las papeletas de Ciria

El financiero reclama que el proceso de validación de los avales, y que le impidieron ser declarado candidato, no se realizó correctamente.

Su objetivo, según ha explicado, es que el Barça habilite el periodo de enmienda que en su día se le denegó a su precandidatura para "poder completar el procedimiento y ser proclamados oficialmente como candidatura", pero, según ha reconocido a EFE, no tiene previsto solicitar una repetición electoral, sino que le sea reconocida la condición de candidato "por una cuestión de honor".

"Aunque el TCE ya estimó nuestro recurso, el FC Barcelona ha continuado denegando la posibilidad de abrir el periodo de enmienda de los avales. Es precisamente por ese motivo que hemos presentado un recurso ante el TSJC que ha sido admitido a trámite", ha asegurado Ciria.

"Queremos que se respeten los derechos de los socios y socias del FC Barcelona y que lo que nosotros hemos sufrido, no le vuelva a pasar nunca más a ningún otro socio o socia que, legítimamente, decida presentarse a unas elecciones", ha insistido Ciria.

A mediados de julio pasado, el TCE señaló que el club incumplió sus estatutos en el recuento de las papeletas de Ciria y se produjo una anulación de 379 firmas que respaldaban su candidatura por motivos meramente formales.

En aquella resolución, el TCE consideraba que el artículo 48.5 de los Estatutos del FC Barcelona establece que, cuando las "incidencias detectadas" en las firmas necesarias para ser candidato a la presidencia "deriven de criterios interpretativos adoptados por la Junta Electoral", esta debe "requerir la subsanación" de las mismas al precandidato que las presenta "antes de acordar la invalidación definitiva".

Algo que no sucedió en el caso de Ciria, que se quedó a 90 firmas de convertirse oficialmente en candidato a las elecciones a la presidencia del club azulgrana que ganó Joan Laporta. Y es que la Junta Electoral solo le reconoció como válidos 2.247 de los 2.845 apoyos de los socios que presentó para concurrir a los comicios (se requerían un mínimo de 2.337).

En su momento, el economista interpuso un recurso ante la Federación Catalana de Fútbol (FCF) en el que denunciaba irregularidades en el recuento y validación de las firmas, pero la FCF no le dio la razón, por lo que recurrió la resolución ante el TCE. Ahora el caso ha llegado hasta el TSJC.