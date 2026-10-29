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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 13:00

Fallece a los 62 años Michel Pineda, leyenda del Espanyol en los años 80

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El exfutbolista francés Michel Pineda, que despuntó con el Espanyol en la década de los 80 del siglo pasado, ha fallecido a los 62 años, según informó este jueves el club blanquiazul.

Por EFE
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Nacido en Gien (Francia) en 1964, Pineda defendió la camiseta del Espanyol entre los años 1984 y 1990, en los que disputó 233 partidos oficiales y anotó 73 goles.

Con 20 años, el delantero firmó por el club periquito procedente del Auxerre, en el que coincidió con la leyenda del fútbol francés Eric Cantona y del que se hizo amigo, y formó parte del equipo que perdió (3-0) la final de la Copa de la UEFA contra el Bayer Leverkusen en el año 1988.

Tras seis temporadas defendiendo la camiseta del club catalán, regresó a su país natal, donde jugó en el Toulon (1990-93). En sus últimas tres temporadas como profesional (1993-96), volvió a España y jugó con el Racing de Santander, el Lleida y el Alavés, en el que colgó las botas.

Curiosamente, en las filas del Racing Pineda transformó el gol con el que el conjunto cántabro ascendió a Primera y envió a Segunda al equipo catalán en la fase de promoción de 1993.

Pese a haber nacido en la localidad francesa de Gien, jugó con la selección española en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) y en la Eurocopa sub-21 de 1986, ya que sus padres eran vitorianos.

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