Guillem Víctor y Tunkara, novedades en la lista del Barça para recibir el Alavés

Ambos futbolistas del filial se ejercitaron este viernes a las órdenes de Hansi Flick, y sustituyen al defensa Xavi Espart y al centrocampista Orian Goren, que formaron parte de la lista en el clásico contra el Real Madrid.

Para recibir al conjunto vitoriano en al Spotify Camp Nou, Flick no podrá contar con los defensas Jules Kounde, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen y el centrocampista Dani Olmo, además del delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración.

Los 23 convocados por el técnico azulgrana son: Joan García, Livakovic, Szczesny (porteros); Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Balde, Guillem Víctor, Àlex Campos (defensas); De Jong, Pedri, Rodrigo, Gavi, Bernal, Fermín, Brian Fariñas, Tunkara (centrocampistas); Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesus y Adelkarim (delanteros).