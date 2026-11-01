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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 22:15

Saprissa pierde el liderato, que ahora comparten Cartaginés y Sporting

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San José, 01 nov (EFE).- Saprissa perdió este domingo el liderato del Torneo de Apertura costarricense tras empatar 0-0 con Alajuelense en el clásico nacional, resultado que aprovechó Cartaginés para alcanzar en la cima a Sporting con un triunfo sobre San Carlos.

Por EFE
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Cartaginés y Sporting tienen 27 unidades, mientras Saprissa quedó tercero con 25 y Alajuelense cuarto con 23.

El clásico costarricense tuvo pocas emociones y las principales oportunidades quedaron para el final del encuentro.

Los saprissistas, como locales, intentaron llevar la iniciativa, mientras que Alajuelense se mostró más replegado y sólido en la parte defensiva.

En la segunda mitad ambos equipos buscaron variantes y fue hasta los minutos finales que el encuentro se volvió más dinámico.

Cartaginés, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, dominó desde el inicio y luego administró la ventaja con orden, sin renunciar al ataque.

El delantero estadounidense de ascendencia mexicana Joaquín Alonso Hernández abrió el marcador al minuto 10, Diego Mesén amplió en el 19 y Douglas López sentenció el resultado en el 85.

Con este triunfo, Cartaginés confirmó su buen momento tanto en el torneo local como en el plano internacional, donde viene de clasificar a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar a Olimpia de Honduras.

En otros resultados de la jornada, el Sporting venció por 1-0 a Herediano, Inter San Carlos perdió por 2-3 ante Escorpiones, y Pérez Zeledón empató 1-1 con Puntarenas.

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