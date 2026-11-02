Colombia será sede en 2027 del Campeonato Sudamericano Sub-20

"¡La CONMEBOL #Sub20 2027 tiene fecha y sede confirmadas", anunció la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

No se precisaron de inmediato las ciudades que albergarán este torneo.

El Sudamericano concede cuatro cupos directos y un puesto para la repesca de cara al Mundial Sub-20 de 2027, que se celebrará entre el 17 de septiembre y el 9 de octubre en Azerbaiyán y Uzbekistán.

En la pasada edición de esta competencia, que tuvo lugar en Venezuela del 23 de enero al 16 de febrero de 2025, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay consiguieron sus boletos al Mundial de la categoría que acogió Chile entre septiembre y octubre de ese mismo año.

Marruecos se coronó campeón del mundo en 2025, mientras que Argentina y Colombia concluyeron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En 2023, Colombia fue sede del Sudamericano Sub-20, en la que fue su quinta ocasión como sede de ese campeonato.