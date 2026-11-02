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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 17:05

La renovación de Kane con el Bayern Múnich, "muy cerca" y cuestión "de días"

Imagen sin descripción

Madrid, 2 nov (EFE).- La renovación de Harry Kane con el Bayern Múnich está "muy cerca" y es sólo cuestión "de días", según expresó este lunes el propio delantero y Balón de Oro, antes de su partido de la Liga de Campeones de este martes ante el Atlético de Madrid.

Por EFE
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"Se trata solamente de algunos días. Hemos tenido muchas y muy buenas conversaciones últimamente. Estamos muy, muy cerca. Quedan detalles. Es lo mismo en cada contrato. No se trata de nada importante, pero sí hay muchos detalles en cada contrato. Solamente eso. Los abogados lo tienen que solucionar y van a ser días. Espero poder llegar a un acuerdo pronto", explicó en atacante en rueda de prensa en Madrid.

Kane, de 33 años, finaliza su vigente contrato con el club bávaro al final de la presente temporada, tras llegar a la entidad en el verano de 2023. Desde entonces, ha jugado 160 partidos en el Bayern Múnich, con un total de 156 goles.

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