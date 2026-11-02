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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 12:55

Pellegrini se lleva a 24 jugadores a Dortmund, con la novedad del uruguayo Bernal

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Sevilla, 2 nov (EFE).- El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellelgrini, ha convocado a veinticuatro jugadores para el partido de este miércoles en el estadio del Borussia Dortmund alemán, de la cuarta jornada de la liguilla de la Liga Campeones, entre los que la gran novedad es el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, que está sancionado en LaLiga EA Sports.

Por EFE
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El entrenador santiaguino repite la lista de citados del encuentro liguero del sábado en La Cartuja frente al Málaga, en el que los verdiblancos ganaron 2-1, con la única salvedad del regreso de Bernal, quien cumplió el segundo de los cuatro partidos con los que fue castigado tras su expulsión con roja directa hace tres jornadas ante el Barcelona.

Siguen sin entrar en la convocatoria por lesión el lateral hispanodominicano Junior Firpo y el delantero colombiano Cucho Hernández, así como el centrocampista Iker Losada, de nuevo por decisión técnica, ya que no entra en los planes de Pellegrini y aún no ha jugado esta temporada.

La expedición del Betis, que lleva un pleno de triunfos en la fase liga de la 'Champions' (2-3 en casa del Lille francés y, como local, 3-2 contra el Oporto portugués y 1-0 ante el Feyenoord neerlandés), viajará este martes a Dortmund y se entrenará por la tarde en el Signa Iduna Park, justo después de que Pellegrini y el central Diego Llorente comparezcan en rueda de prensa.

La convocatoria la integran los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Marc Roca, Bernal, Deossa, Fidalgo, Fornals, Isco, Lo Celso, Dani Ceballos, Aitor Ruibal y Riquelme; y los atacantes Antony, Morante, Abde y Parrott.

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