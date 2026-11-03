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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 19:25

Intervención del Ueno bank afecta a "gran porcentaje" de futbolistas de la liga paraguaya

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Asunción, 3 nov (EFE).- Un "gran porcentaje" de los jugadores que militan en la liga paraguaya de fútbol manejan sus recursos en Ueno bank, entidad bancaria que este martes fue intervenida por el Banco Central (BCP) por problemas de solvencia, y no han podido acceder a sus fondos, dijo este martes el presidente del gremio de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), Rogelio Delgado.

Por EFE
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"Estamos inquietos y preocupados por esta situación", declaró Delgado -en una entrevista con la radio local ABC Cardinal-. "Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta, por eso estamos sorprendidos", añadió el dirigente.

Delgado no especificó cuántos futbolistas manejan sus ingresos a través de Ueno bank, pero aseveró que se trata de "un gran porcentaje" y que el gremio elabora "un censo" para determinar la cifra.

Ueno bank controla los recursos de más de 2,94 millones de clientes, según datos difundidos en junio pasado por la propia institución.

Entre esos clientes también se cuentan, al menos, diez futbolistas de la selección nacional, dijo más temprano el representante de jugadores Rodrigo Codas.

Según Codas, estos futbolistas, que no identificó, "están muy preocupados" por sus ahorros que, combinados, llegan a las "ocho cifras en dólares".

"Al fútbol y a los futbolistas les han mentido y les han asaltado", afirmó el representante de los jugadores, al tiempo que añadió que estos jugadores alistan una demanda colectiva contra la entidad financiera.

La decisión contra Ueno bank fue adoptada por el BCP después de diversos pedidos de expertos y del Congreso para conocer la situación de la entidad, una de las más populares del país por su estrategia digital.

El banco, que obtuvo su licencia de operaciones a finales de 2023, se había transformado en el principal patrocinador del fútbol paraguayo y tenía contratos con Olimpia y Cerro Porteño, los mayores clubes del país.

Además, Ueno bank es patrocinador de la selección Albirroja, mediante un contrato de doce millones de dólares por cuatro años con la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), que finalizaba este 2026.

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