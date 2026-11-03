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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 11:35

Kobel: "Confiamos mucho más en nuestras posibilidades que mucha gente de fuera"

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Gregor Kobel, portero del Borussia Dortmund, remarcó este martes la confianza dentro del equipo en las "posibilidades" de su conjunto, "más que mucha gente de fuera", en la víspera de recibir al Betis en la cuarta jornada de la Liga de Campeones en el Signal Iduna Park.

Por EFE
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Su equipo viene de empatar 2-2 contra el Bayern. "Siempre viene bien hacer un buen partido en Múnich y llevarte algo de ahí. Pero tampoco creo que haya cambiado tantísimo, porque ya afrontamos ese encuentro con mucha confianza. Sabíamos de lo que éramos capaces. Dentro del equipo confiamos mucho más en nuestras posibilidades que mucha gente de fuera. Y ya era así antes del partido", explicó el guardameta.

Kobel destacó el nivel "físico muy, muy bueno" de su equipo. "Por cómo veo al equipo y por cómo me encuentro yo, nos sentimos bien y estamos preparados para rendir jugando cada pocos días. Está claro que las temporadas son largas, pero también lo disfrutamos y siempre es un privilegio poder estar en el campo. Estamos en buena forma", aseguró.

Para él, la variante de cuatro defensas, en lugar de los tres centrales habituales, "cambia un poco la perspectiva".

"Estás algo más centrado y no tienes a un jugador justo delante en la salida de balón. Cambian un poco mi posición y los ángulos desde los que intervengo. Pero, tanto si juegas con una defensa de tres como con una de cuatro, lo importante es el ritmo, ocupar las posiciones, estar activo, querer el balón y ayudarnos unos a otros. Creo que eso fue lo que nos hizo muy fuertes contra el Bayern", afirmó.

"Somos un equipo que ha hecho muy buenos partidos con una defensa de tres y que también lo hizo este fin de semana con una de cuatro. Está bien poder jugar de las dos maneras", añadió.

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