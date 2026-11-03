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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 08:05

La jornada europea tendrá un minuto de silencio por la muerte del futbolista español

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El fútbol europeo, encabezado por la UEFA, ha mostrado su pesar por el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, del Tenerife de la Segunda División española, tras un choque con el portero del Andorra Jesús Owono, por lo que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones continentales de la semana.

Por EFE
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"La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil", indicó la UEFA en sus redes sociales.

"Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana en su memoria", anuncia el máximo organismo europeo.

"Estamos consternados por la muerte de Jesús de Miguel Alameda", indicó el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Čeferin. "Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y nuestros pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, toda la gente del CD Tenerife y todos aquellos que lloran esta trágica pérdida", afirmó.

La noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel ha conmocionado a todo el fútbol europeo. Muchos clubes también han transmitido su pesar. "Todos nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todo el CD Tenerife en esta dolorosa prueba", señaló, por ejemplo, el Olympique Lyon francés.

Jugadores también mostraron su dolor, como Achraf Hakimi, lateral del París Saint Germain, criado en el fútbol madrileño: "Un abrazo a todos sus seres queridos. Descansa en paz".

El delantero Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el hospital donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo, el CD Tenerife, y el Andorra, de la Segunda División española.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (07.00 GMT), de Jesús de Miguel Alameda", informó el club en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda), cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

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