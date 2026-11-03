Marko Nikolic, sobre el Madrid: "Desde el sorteo, todos hablan de este encuentro"

"Tenemos mañana un partido muy grande. Desde el sorteo, hace dos meses, todos empezaron a hablar de este encuentro. Tenemos en casa quizás al equipo más grande, el mayor club del mundo del fútbol. Jugadores increíbles, estrellas del fútbol mundial, muchísimos títulos. Hablamos del Real Madrid. Habrá un gran entusiasmo, claramente. Todos hablan de este enfrentamiento desde hace tiempo", añadió el serbio.

"No debemos ser ingenuos y creer que podemos jugar al 'tiki-taka' contra el Madrid. Lo disfrutaremos, mostraremos nuestra personalidad, haremos algunos pequeños ajustes, correremos mucho, lucharemos, liberaremos mucha energía. Este estadio tiene una magia, debemos provocar que esa magia salga a la luz con nuestra actitud, con confianza, con calidad y, entre comillas, incendiar las gradas", apuntó.

El Real Madrid nunca ha ganado en el feudo del AEK: dos enfrentamientos, una victoria para los griegos y un empate. "Está claro cuánto significa la historia para los seguidores del AEK. Pero estamos en 2026, es una nueva época y tenemos frente a nosotros un equipo muy fuerte que enfrentar. Soñamos con lograr algo mañana. A veces los sueños se hacen realidad si trabajas duro por ello, y hay una magia en este estadio", incidió el entrenador.

En las filas del AEK hay un jugador con pasado madridista: Luka Jovic. "Es uno de nuestros jugadores más importantes. No voy a valorar a los jugadores basándome en un momento específico de la temporada, porque todos tienen sus altibajos. Lo importante es cómo te sientes al final de la temporada. Ha marcado unos 30 goles hasta ahora para el AEK, no me acuerdo. Ha contribuido muy positivamente y estamos felices de tenerlo", comentó su compatriota.

Nikolic reconoció que el equipo no está en su mejor momento, después de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos: "Es un gran desafío para nosotros ser competitivos este año en la Liga de Campeones. Estamos en un proceso, hemos progresado y hemos construido. Tenemos un equipo que está evolucionando. En este momento no es fácil para nosotros medirnos contra el Real Madrid, el Manchester City, derbis griegos consecutivos".

La última de esas derrotas fue ante el Panathinaikos el pasado domingo. Era el primer partido que perdía el AEK en la Superliga griega en un año. "Si perdemos un partido después de 31, después de más de un año, en la Superliga, mi trabajo es proteger a los jugadores, su mente, porque es desagradable perder. No estamos acostumbrados a las derrotas. Para mí también, odio perder, y me enfado cuando pierdo", confesó el técnico.

Terminó comentando las dudas y ausencias de su plantilla: "Lazaros [Rota] está listo para el entrenamiento de hoy. No me quejo de las dificultades, nunca busco excusas ni me pongo a llorar cuando tengo ausencias. Joao [Mario] no estará con nosotros, está en el hospital y quiero desearle desde aquí una rápida recuperación, ya que se enfrenta a una neumonía. También Strakosha ha regresado".