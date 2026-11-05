Berterame: "Messi es un ganador, te contagia muchísimo"

"Es un tipo ganador que quiere ganar todos los partidos y eso te genera y te contagia muchísimo", dijo Berterame en un encuentro virtual organizado por la MLS con los medios.

"Jugar al lado de él significa mucho; aprendes cotidianamente de lo que él te enseña dentro y fuera de la cancha. Con esa humildad tiene te va llevando a que puedas potenciarte", agregó el delantero, que recaló a comienzos de año en el Inter Miami procedente del Monterrey mexicano.

Después de unos primeros partidos en los que no estuvo fino de cara a portería, Berterame ha sido capaz de dar un vuelco a la situación y ya suma diez goles en la MLS. Es el tercer máximo realizador de la plantilla, después de Messi y Luis Suárez.

Ese inicio irregular de campaña contribuyó a dejarlo fuera de la lista de jugadores de México para el Mundial, y tampoco fue incluido entre los convocados que Rafa Márquez anunció este jueves para el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Jamaica, en la ventana internacional de noviembre.

Al respecto, Berterame aseguró que intenta progresar y dar siempre lo máximo posible, pero calificó la pugna por la titularidad de "una competición sana", porque sus rivales por el puesto "también están dando lo mejor y es positivo porque le damos muchos problemas al cuerpo técnico".

El próximo desafío de Berterame y el Inter Miami es revalidar el título de la MLS Cup conquistado en 2025, el primero en la historia del club de Florida.

La fase de liga de la MLS llega a su fin este fin de semana, con el Inter Miami segundo en la Conferencia Este. Los 'playoffs' comenzarán el 19 de noviembre, mientras que la final tendrá lugar el 18 de diciembre.