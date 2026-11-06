El Atlético enfoca al Barcelona con la única baja de ‘Cuti’ Romero

A falta de una nueva sesión este sábado por la mañana, el central es la única baja que tiene Diego Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, para armar el once y la convocatoria para ese encuentro, una vez que recupera a Morten Hjulmand y Johnny Cardoso, indisponibles el pasado martes ante el Bayern Múnich en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con derrota por 0-2.

El centrocampista danés cumplió sanción en el máximo torneo europeo por su expulsión en la anterior jornada contra el Stuttgart, mientras que el estadounidense se ha perdido los últimos tres encuentros del Atlético, contra el Deportivo de A Coruña, el Levante y el Bayern, a causa de una dolencia muscular leve, de la que ya está completamente recuperado.

El duelo de este domingo pone en juego el liderato de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, con dos puntos de ventaja para los azulgrana antes de su enfrentamiento directo en el Metropolitano, al que el conjunto rojiblanco llega después de siete triunfos consecutivos en esta competición.