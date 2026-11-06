ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2026 - 10:00

El Barça regresa al trabajo pendiente de la evolución de Eric Garcia y Christensen

Imagen sin descripción

Sant Joan Despí (España), 6 nov (EFE).- El Barcelona regresó este viernes a los entrenamientos tras un día de descanso, pendiente de los defensas Eric Garcia y Andreas Christensen, que continúan haciendo trabajo específico a la espera de recibir el alta médica de sus respectivas lesiones.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El primer equipo azulgrana empezó a preparar el duelo del próximo domingo contra el Atlético de Madrid con los futbolistas disponibles del primer equipo, a los que se han sumado los jugadores del filial Hamza Abdelkarim, Àlex Campos y Guillem Víctor.

El equipo azulgrana cuenta con las bajas por lesión de Rodrigo Hernández 'Rodri', Jules Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart, Andreas Christensen, Dani Olmo y Roony Bardghji, este último de larga duración.

Los defensas Eric Garcia y Andreas Christiensen encaran el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones musculares, pero su presencia en la convocatoria para medirse al Atlético, en el Riyadh Air Metropolitano, todavía es una incógnita.

El primer equipo azulgrana hará este sábado (10.00 GMT) el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de jugarse el liderato de LaLiga EA Sports contra el equipo que dirige Diego Pablo Simeone.

Tras dicha sesión, Hansi Flick comparecerá ante los medios de comunicación, a las 12.00 GMT, en la sala de prensa del recinto deportivo ubicado en Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar