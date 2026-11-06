El Barça regresa al trabajo pendiente de la evolución de Eric Garcia y Christensen

El primer equipo azulgrana empezó a preparar el duelo del próximo domingo contra el Atlético de Madrid con los futbolistas disponibles del primer equipo, a los que se han sumado los jugadores del filial Hamza Abdelkarim, Àlex Campos y Guillem Víctor.

El equipo azulgrana cuenta con las bajas por lesión de Rodrigo Hernández 'Rodri', Jules Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart, Andreas Christensen, Dani Olmo y Roony Bardghji, este último de larga duración.

Los defensas Eric Garcia y Andreas Christiensen encaran el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones musculares, pero su presencia en la convocatoria para medirse al Atlético, en el Riyadh Air Metropolitano, todavía es una incógnita.

El primer equipo azulgrana hará este sábado (10.00 GMT) el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de jugarse el liderato de LaLiga EA Sports contra el equipo que dirige Diego Pablo Simeone.

Tras dicha sesión, Hansi Flick comparecerá ante los medios de comunicación, a las 12.00 GMT, en la sala de prensa del recinto deportivo ubicado en Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona.