El defensa del AC Milán Koni de Winters, de 24 años, renuncia a la selección de Bélgica

De Winter, que acumula ocho partidos con la selección absoluta, no disputó ningún minuto durante el Mundial de 2026, cuando el francés Rudi García dirigía a los Diablos Rojos, ni en los cuatro últimos encuentros de la Liga de Naciones, ya bajo las órdenes del actual seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel.

El futbolista comenzó a plantearse su renuncia durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ha decidido dar el paso, pese a los intentos de Van Bommel de convencerlo para que reconsiderase su postura, según informó la prensa belga.

"Koni De Winter ha decidido no venir. Hemos hablado por teléfono", explicó Van Bommel al anunciar este viernes la lista de convocados para los encuentros de la Liga de Naciones contra Turquía e Italia.

"Es un largo proceso de reflexión que hay que respetar. Esto tiene, por supuesto, consecuencias a largo plazo", añadió el seleccionador, que recordó que Bélgica ya prepara la clasificación para la Eurocopa de 2028.

"Sólo tiene 24 años, es pronto para decidir dejar de ser convocado", agregó Van Bommel, quien subrayó que el futbolista no había tomado su decisión llevado por las emociones.