0-0. Leo Román enfría el estreno de la era Eder Sarabia en el Espanyol

Los locales disfrutaron de la mayoría de ocasiones claras e imprimieron más velocidad y dinamismo arriba, pero sin poder romper el muro del equipo gallego. En la reanudación, el partido siguió teniendo dominio blanquiazul, aunque con mucho menos ritmo. Apenas hubo noticias arriba del Deportivo en los segundos 45 minutos.

El sello de Sarabia, en la grada al arrastrar una sanción de su etapa en el Elche, se notó desde la alineación: tres centrales, dos carrileros y líneas adelantadas. El Espanyol saltó al verde con hambre. Roberto Fernández tuvo dos ocasiones contundentes en el primer cuarto de hora, pero Leo Román estuvo estelar.

El guardameta también frustró un remate de cabeza de Dolan en el 18 sacando una espectacular mano derecha. El cuadro gallego tenía menos presencia arriba, pero llegaba con peligro. Amatucci, con un disparo cruzado, y Yeremay, que no llegó a controlar un pase de Nsongo por una acción de El Hilali, examinaron a la defensa local.

La primera parte ofreció a los espectadores un choque con electricidad y ritmo. El Espanyol se adueñó del balón y firmó la mayoría de llegadas, desplegando centros y juego entre líneas. El Deportivo, con oportunidades más sobrias, no se achantó arriba. Ninguno de los dos conjuntos pudo mover el marcador.

La segunda parte comenzó con los locales insistiendo en la meta rival, con más presencia en el área, aunque sin claridad a la hora de conectar remates. El Deportivo, por su parte, tampoco hallaba ocasiones diáfanas. Aubameyang intentó sacar petróleo presionando a Fortuño y su trabajo quedó en nada.

El choque del RCDE Stadium fue otro muy distinto al de los 45 minutos iniciales. Más tosco y trabado, sin revoluciones ni excesivo brillo. Lo probaba el Espanyol con disparos de Edu Expósito y con saques de esquina y: el Deportivo frenaba la ofensiva sin sufrir. Leo Román seguía muy sólido en la portería.

Los cambios no desatascaron el pulso. Roberto Fernández, en el minuto 90, puso el picante en la segunda mitad con un latigazo desde la frontal tras correr en solitario. El portero puso su enésima mano salvadora y Villares, en el rechace, frustró el nuevo disparo de Marcos Fernández. Ya no hubo tiempo para más sorpresas.

0 - Espanyol: Fortuño; El Hilali, Cabrera, Hartman; Alejandro Santiago (Drkusic, min.88); Edu Expósito (Moscardo, min.78), Calatrava (Javi Hernández, min.63), Pol Lozano, Dolan (Bryan Zaragoza min.78); Pere Milla (Marcos Fernández, min.78) y Roberto Fernández.

0 - Deportivo: Leo Román; Alti, Giménez, Loureiro, Quagliata; Amatucci (Riki, min.90), Mario Soriano (Casadó, min.72), Mella (Adama, min.61), Yeremay (Aubameyang, min.46); Luismi Cruz (Villares, min.46) y Nsongo.

Árbitro: Alejandro Quintero González. Amonestó a Luismi Cruz (min.39), Roberto Fernández (min.44), Cabrera (min.73), Santiago (min.77), Villares (min.81), Amatucci (min.82), Moscardo (min.89) y Aubameyang (min.89).

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 31.030 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Jesús de Miguel, jugador fallecido del Tenerife, y por Michel Pineda, histórico futbolista del Espanyol. Además, el partido se detuvo en el minuto nueve para homenajear a Jesús de Miguel.