0-3. El Real Madrid sigue con su racha triunfal en Mestalla y acecha al liderato

Si la Copa del Rey no vuelve a cruzar a ambos equipos en el centenario estadio de la Avenida de Suecia antes del traslado al Nou Mestalla en el verano de 2027, el último Valencia-Real Madrid de la historia de Mestalla fue para los madridistas, que empatan a 30 puntos con el Barcelona, que jugará este domingo contra el Atlético de Madrid, mientras que el Valencia sigue anclado en la penúltima posición con 9 puntos.

El dominio blanco fue total desde el inicio. El equipo de Mourinho, que parece que ya ha encontrado su once de gala, el mismo que eligió para el clásico, pero con Courtois en la portería, se apoderó del balón y obligó al Valencia a defender. Lo esperado.

Ya lo sabía Aguirre, que plantó una línea de cinco defensas para intentar frenar a Bellingham, Diomande y Mbappé. Con mucho esfuerzo, lo conseguía en los primeros minutos con un atentísimo Tárrega, mientras Javi Guerra intentaba echarse el equipo a la espalda las pocas veces que tenía el balón.

Guerra hizo pronto gala de su portentosa zancada para salir al contraataque con Sadiq, pero su intento fue frustrado. Tampoco funcionó cuando el centrocampista buscó a Danjuma, que perdió el balón. Fueron solo dos tímidos intentos entre el monólogo madridista antes de que el Valencia viviera su mejor momento en el minuto 19 con una volea de Mayol que sacó Courtois con un paradón y, tras ese córner, un gol anulado a Guido por fuera de juego.

El Valencia desperdició su gran oportunidad y el Real Madrid no falló en su primer tiro a puerta. Tras una falta en la frontal que Mbappé estrelló en la barrera, el balón le cayó a Fede Valverde, que no se lo pensó. El uruguayo sacó su clásico cañonazo y cruzó el balón con potencia para poner el 0-1 en el minuto 28. Imparable para Dimitrievski.

Pero el Real Madrid quería más y, menos de diez minutos después, Bellingham asistió a Arda Güler, que, completamente solo, remató el balón en el aire para poner el 0-2 en el 36. El turco se quedó cerca de marcar su segundo gol con un zurdazo que despejó Dimitrievski en unos últimos minutos muy tensos en los que hubo una pequeña tangana entre Sadiq y Diomande tras una primera parte subida de revoluciones.

Tras el descanso, Aguirre quiso buscar el empate con Luis Rioja y modificó su dibujo. Con la entrada del extremo y la salida del central De Haas, el técnico buscaba más presencia ofensiva. Pero no la encontró. Tampoco cuando entró el joven Aimar Blázquez. El Valencia ya había hecho cuatro cambios, mientras que el Real Madrid, pese a haber jugado la Liga de Campeones, seguía con los mismos once.

El equipo de Mourinho seguía apretando. Quería más. Lo intentaron Arda Güler, Bellingham y Mbappé hasta de chilena, hasta que, en el minuto 75, llegó el tercero. Güler puso un exquisito pase para Mbappé, que regateó a Dimitrievski para firmar el 0-3 definitivo, aunque el francés quiso volver a salir al contraataque en la siguiente acción y fue derribado por Gayà, que fue expulsado a falta de diez minutos para el final.

El Real Madrid hizo sus cinco cambios en los últimos cinco minutos para refrescar al equipo. Brahim y Endrick buscaron su gol, pero el marcador no se movió.

0 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, m.63), Pepelu, Tárrega, De Haas (Rioja, m.46), Gayà; Guerra (Jesús Vázquz, m.82), Guido (Ugrinic, m.63), Mayol; Sadiq (Aimar, m.59) y Danjuma.

3 - Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo (Endrick, m.84); Arda Güler (Camavinga, m.84), Bellingham (Thiago, m.91), Diomande (Brahim, m.84); y Mbappé (Espí, m.91).

Goles: 0-1, m.28: Valverde. 0-2, m.36: Güler. 0-3, m.75: Mbappé.

Árbitro: Francisco José Hernandez. Amonestó a Maffeo (m.26), Guido (m.50), Aguirre (m.59), Rioja (m.80) y Pepelu (m.81) por parte de los locales, y a Lunin (47+, en el banquillo), Diomande (m.80) y Mbappé (m.81) por parte de los visitantes. Expulsó con roja directa a Gayà (m.79).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 47.914 espectadores. Se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel. Los jugadores salieron con una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y, junto a los árbitros, formaron un semicírculo abrazados en el centro del campo, donde depositaron un ramo de flores.