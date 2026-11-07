ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 19:25

1-0. El París Saint-Germain gana también con su versión más gris

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El París Saint-Germain no falló y encadenó su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones al imponerse este sábado por 1-0 al Troyes en un encuentro en el que los del español Luis Enrique Martínez carecieron de la efectividad que les había caracterizado en las últimas semanas en las que contaban sus encuentros por goleadas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Una falta de puntería que a punto estuvo de costar caro al conjunto parisino que vio como el colegiado anulaba a siete minutos para la conclusión del tiempo reglamentario al defensa visitante Lucas Maronier por un fuera de juego milimétrico.

En poco o nada recordó el PSG al voraz equipo que había contabilizado once goles en apenas cinco días tras endosar cinco tantos al Le Havre (1-5) en el campeonato francés y seis al Villarreal (0-6) en la Liga de Campeones.

Una goleada a la que parecía también condenado el Troyes tras las dos claras ocasiones de las que dispuso el conjunto local en los cinco primeros minutos de juego en las botas de Mayulu, que estrelló un balón en el larguero.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para una plácida noche para el PSG llegó el atasco de los de Luis Enrique que poco a poco se fueron enredando en el entramado defensivo desplegado por el Troyes.

Un atasco del que sacó al equipo parisino el central ucraniano Ilya Zabarnyi que estableció a los treinta y nueve minutos el que a la postre sería el definitivo 1-0 al cabecear a las redes un centro de Senny Mayulu tras un saque de esquina.

Gol que no clarificó el panorama para el París Saint-Germain que cuando encontró la lucidez necesaria en ataque se topó con el guardameta burkinés Hillel Konaté, que se empeñó en amargar el partido al delantero español Ferran Torres que vio como hasta en tres ocasiones el portero del Troyes le privaba del gol.

Un duelo del que siguió saliendo victorioso Konaté en la segunda mitad que a los sesenta y siete minutos volvió a detener un remate franco del internacional español, que no marca desde finales del pasado mes de septiembre.

Ocasiones fallidas que dejaron abierta la posibilidad de una sorpresa que a punto estuvo de concretar a los 83 minutos Lucas Maronier al enviar a la redes un rechace del cancerbero local Matvey Safonov que no subió al marcador por una ajustado fuera de juego.

Un susto final que no impidió a los de Luis Enrique sumar un nuevo triunfo que le reafirma al frente de la clasificación de la Liga francesa con una ventaja de tres punto sobre su más inmediato perseguidor, el París FC.

1 - París Saint-Germain: Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernández: Mayulu (Dro Fernández, m.86), Vitinha, Fabián (Beraldo, m.86); Doué, Ferran Torres (Ndjantou, m.70 ) y Godts (Neves, m.70).

0 - Troyes: Konaté; Maronnier, Monfray, Michel Diaz, Boura (Titi, m.73); Mille, Diop (Nkada, m.85); Ifnaoui (Soukouna, m.72), Diawara (Picard, m.62), Karim y Ripart (Le Douaron, m.62).

Árbitro: Ruddy Buquet. Mostró tarjeta amarilla a Zabarnyi por el París Saint-Germain; y a Le Douaron y Mille por el Troyes.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga francesa disputado en el Parque de los Príncipes de París.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
04
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más

Te puede interesar