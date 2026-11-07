1-0. Okafor impulsa al Leeds y frena la racha del Tottenham

El Tottenham, con el lateral derecho español Pedro Porro de inicio, llegó a la cita dispuesto a sumar su cuarta victoria consecutiva en el campeonato pero vio frenada su racha en Ellan Road ante el Leeds, que, con solo un 39% de posesión, supo esperar su oportunidad para marcar.

Ese momento llegó en el minuto 79, cuando Okafor abrió el marcador con un disparo con la pierna derecha desde dentro del área que se introdujo junto al palo izquierdo de la portería defendida por Antonin Kinsky.

Con esta victoria, el Leeds suma 14 puntos y se mete entre los diez primeros de la clasificación, mientras que el Tottenham se queda con 12 en mitad de tabla.