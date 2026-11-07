1-1. Catena salva a Osasuna de la derrota con un gol en el último minuto

Osasuna salió a campo rival a buscar al Athletic Club, con Rubén García como el más animado en llevar a cabo el cometido. Se detuvo el choque en el minuto nueve y medio para homenajear a Jesús de Miguel, sin todavía ningún equipo haciéndose con el dominio. Disparó Yuri con poca fe, manteniendo el respeto de los primeros 20 minutos.

Moncayola se animó con una internada y posterior disparo que sacó sin problemas Unai Simón en el primer palo. Desde campo propio, Rubén García trató de sorprender al meta vasco, pero el balón no tomó la dirección correcta. Empujaron más los locales logrando cerrar al Athletic poco a poco.

Volea de Bretones a las manos de Simón. Los de Terzic no quisieron quedarse de brazos cruzados y Berenguer dejó temblando el palo izquierdo de Aitor Fernández con un derechazo con rosca medido. La cosa no paraba y Moro, también desde lejos, buscó el gol en el minuto 40.

Osasuna acabó mejor el primer acto con Moi y Torró moviendo el balón hacia los costados para ya después buscar el centro. Buena colocación de los locales sobre el césped. Empate y pasó por vestuarios.

Los rojiblancos salieron mandones, queriendo ser protagonistas a través de la posesión. Robert Navarro disparó con su pierna menos hábil a las manos de Aitor. Rosier anotó el 1-0 tras pase de Catena en fuera de juego, por lo que fue anulado con acierto. Avisaba Osasuna.

Arrasate quiso agitar el choque con la entrada de Osambela y Dubasin. El choque se metió en una fase algo más bronca, viéndose interrumpido con constantes faltas que no permitieron que la cita tomase mayor ritmo.

El Athletic fue el claro dominador de la segunda parte. Sancet vio anulado su gol por fuera de juego previo a su remate a placer dentro del área chica.

Una mala decisión y pérdida de Bretones dio lugar a la contra visitante. Iñaki Williams corrió la banda derecha para pasar a su hermano a Nico, quien se topó en primera instancia con un inspirado Aitor para rematar el rechace a la red. Error que Osasuna pagó caro.

Contra todo pronóstico, Osasuna logró igualar al contienda en el 90 Catena golpeó con fuerza tras una jugada un tanto rocambolesca. Finalmente, los navarros rescataron un punto en un partido gris por parte de ambos equipos para mantenerse, al menos, firmes en El Sadar desde la llegada de Arrasate.

1 - Osasuna: Aitor Fernández: Rosier, Boyomo, Catena: Bretones; Moncayola (Osambela, m. 69), Torró, Moi Gómez (Iker Muñoz, m. 74); Rubén García (Barja, m. 80), Budimir (Raúl, m. 80), Moro (Dubasin, m. 69).

1 - Athletic Club: Unai Simón: Rincón, Vivian, Laporte, Yuri; Gerenabarrena (Ruiz de Galarreta, m. 65) Canales (Prados, m. 86); Berenguer (Yeray. m. 89), Navarro (Sancet, m. 65), Nico Williams, Iñaki Williams.

Goles: 0-1, m.85: Nico Williams. 1-1, m.90: Catena.

Colegiados: Miguel Sesma (Comité riojano), asistido por Ion Rodríguez y Mario Martín-Consuegra. El colegiado mostró amarilla a Budimir, Moncayola e Iker Muñoz por parte de Osasuna. A Sancet y Yuri por parte del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadiode El Sadar ante 20.768 espectadores. Se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel. Asimismo, antes del partido los jugadores portaron una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y, junto a los árbitros, formaron un semicírculo abrazados en el punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes, donde depositarán una ofrenda floral en su memoria.