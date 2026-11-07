Agónico grito de Enner Valencia, corona en la Tabla Anual a Boca Juniors

La espera llegó a su fin. Después de 1.347 días de sequía —la última vuelta olímpica databa del 1 de marzo de 2023 frente a Patronato—, Boca Juniors volvió a gritar campeón. Y lo hizo fiel a su historia: sufriendo, con dramatismo y con un gol en el epílogo del encuentro.

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Este sábado, un agónico tanto del delantero ecuatoriano Enner Valencia selló el trabajoso 1-0 ante Defensa y Justicia en la Bombonera. Con este triunfo, el “Xeneize” se coronó campeón de la Tabla Anual de la temporada, acumulando 63 puntos entre el Apertura y el Clausura.

La definición no apta para cardíacos dejó a Boca en la cima de la acumulada, superando por la mínima a Rosario Central (62), que hizo los deberes al vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, y a Argentinos Juniors (60), que tropezó en su casa frente a Huracán.

¡GOL DE ENNER VALENCIA PARA DARLE A BOCA EL 1-0 SOBRE EL FINAL Y ACARICIAR EL TÍTULO! ¡LOCURA EN LA BOMBONERA!



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Un héroe de racha y el sello de la gestión Riquelme

El ecuatoriano venía de despacharse con un triplete memorable para meter al equipo en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, volvió a ponerse el traje de salvador. Su aparición a los 90 minutos desató la locura en Brandsen 805 y rubricó la supremacía azul y oro a lo largo del año.

El encuentro tuvo condimentos especiales. Por el lado del conjunto de Florencio Varela, dijeron presente los paraguayos Héctor David Martínez como titular, mientras que Fernando Román aguardó su oportunidad en el banco de suplentes. En cambio, la escuadra boquense afrontó el duelo sin la convocatoria de los compatriotas Ángel Romero y Adam Bareiro.

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Para Juan Román Riquelme, este título tiene un sabor único: es el primero que consigue desde que asumió la presidencia del club. Además, se anota como la tercera conquista en el ciclo actual para el capitán Leandro Paredes y para el director técnico Rodolfo Arruabarrena.

¡¡¡LA BOCA ESTÁ DE FIESTA!!! ¡¡EL XENEIZE ES EL CAMPEÓN DE LIGA 2026!!



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Lluvia de premios y un calendario que no da respiro

La consagración en la Tabla Anual le inyecta una enorme dosis de alivio y gloria a un Boca que ya empieza a mirar el futuro inmediato con una sonrisa de oreja a oreja.

En primer lugar, el título le otorga el boleto internacional con la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Asimismo, disputará una nueva final en puerta frente al campeón vigente de la Copa Argentina por la Supercopa Internacional de la temporada.

El calendario internacional también presenta un frente abierto de máxima exigencia: el próximo 21 de noviembre, el “Xeneize” cruzará la frontera para medirse ante Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana, a disputarse en Barranquilla. Todo esto sin descuidar los frentes locales, donde en el horizonte también asoman las semifinales de la Copa Argentina y los inminentes octavos de final del Torneo Clausura.

Con la estrella número 74 de su historia (52 locales y 22 internacionales) ya bordada en el escudo, Boca respira, festeja y demuestra que, aun en la agonía, su ADN competitivo sigue intacto.