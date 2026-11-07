ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
24º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 21:59

Agónico grito de Enner Valencia, corona en la Tabla Anual a Boca Juniors

Enner Valencia (c) de Boca celebra con su equipo este sábado, en el estadio La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). Un gol en el último minuto del delantero ecuatoriano Valencia selló una laboriosa victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre Defensa y Justicia que de paso le proclamó campeón de la Tabla Anual, un título luego de 1.347 días de su última conquista.
Enner Valencia (c) de Boca celebra con su equipo este sábado, en el estadio La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). Un gol en el último minuto del delantero ecuatoriano Valencia selló una laboriosa victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre Defensa y Justicia que de paso le proclamó campeón de la Tabla Anual, un título luego de 1.347 días de su última conquista.Juan Ignacio Roncoroni

El “Xeneize” se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia con un gol agónico del ecuatoriano. Con este título, el equipo de La Ribera corta una racha sin estrellas, abrocha el pasaje a la Copa Libertadores 2027 y estira su legado con la primera consagración de la era Riquelme como presidente.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La espera llegó a su fin. Después de 1.347 días de sequía —la última vuelta olímpica databa del 1 de marzo de 2023 frente a Patronato—, Boca Juniors volvió a gritar campeón. Y lo hizo fiel a su historia: sufriendo, con dramatismo y con un gol en el epílogo del encuentro.

Lea más: FIFA rebaja la sanción a Nahuel Molina y el castigo a Leandro Paredes tras el Mundial 2026

Este sábado, un agónico tanto del delantero ecuatoriano Enner Valencia selló el trabajoso 1-0 ante Defensa y Justicia en la Bombonera. Con este triunfo, el “Xeneize” se coronó campeón de la Tabla Anual de la temporada, acumulando 63 puntos entre el Apertura y el Clausura.

La definición no apta para cardíacos dejó a Boca en la cima de la acumulada, superando por la mínima a Rosario Central (62), que hizo los deberes al vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, y a Argentinos Juniors (60), que tropezó en su casa frente a Huracán.

Un héroe de racha y el sello de la gestión Riquelme

El ecuatoriano venía de despacharse con un triplete memorable para meter al equipo en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, volvió a ponerse el traje de salvador. Su aparición a los 90 minutos desató la locura en Brandsen 805 y rubricó la supremacía azul y oro a lo largo del año.

El encuentro tuvo condimentos especiales. Por el lado del conjunto de Florencio Varela, dijeron presente los paraguayos Héctor David Martínez como titular, mientras que Fernando Román aguardó su oportunidad en el banco de suplentes. En cambio, la escuadra boquense afrontó el duelo sin la convocatoria de los compatriotas Ángel Romero y Adam Bareiro.

Para Juan Román Riquelme, este título tiene un sabor único: es el primero que consigue desde que asumió la presidencia del club. Además, se anota como la tercera conquista en el ciclo actual para el capitán Leandro Paredes y para el director técnico Rodolfo Arruabarrena.

Lluvia de premios y un calendario que no da respiro

La consagración en la Tabla Anual le inyecta una enorme dosis de alivio y gloria a un Boca que ya empieza a mirar el futuro inmediato con una sonrisa de oreja a oreja.

En primer lugar, el título le otorga el boleto internacional con la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Asimismo, disputará una nueva final en puerta frente al campeón vigente de la Copa Argentina por la Supercopa Internacional de la temporada.

El calendario internacional también presenta un frente abierto de máxima exigencia: el próximo 21 de noviembre, el “Xeneize” cruzará la frontera para medirse ante Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana, a disputarse en Barranquilla. Todo esto sin descuidar los frentes locales, donde en el horizonte también asoman las semifinales de la Copa Argentina y los inminentes octavos de final del Torneo Clausura.

Con la estrella número 74 de su historia (52 locales y 22 internacionales) ya bordada en el escudo, Boca respira, festeja y demuestra que, aun en la agonía, su ADN competitivo sigue intacto.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Policiales
Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria
Ver más
05
Nacionales
Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más

Te puede interesar