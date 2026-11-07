ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Contacto Ciudadano
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
Contacto Ciudadano
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Contacto Ciudadano
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 06:10

Athletic, Real y Osasuna forman el bloque de Euskadi para enfrentarse a Venezuela

Imagen sin descripción

Bilbao, 7 nov (EFE).- Cinco jugadores del Athletic Club, cuatro de la Real Sociedad y otros cuatro de Osasuna formarán el bloque de la selección de Euskadi que dirige Jagoba Arrasate para enfrentarse a la de Venezuela el próximo sábado, día 14, en San Mamés.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Hugo Rincón, Dani Vivían, Johaneko, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet son los cinco futbolistas del Athletic citados para este amistoso en una lista en la que también se encuentran Jon Pacheco, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz y Beñat Turrientes, de la Real, y Aitor Fernández, Iñigo Arguibide, Asier Osambalea y Kike Barja, de Osasuna.

Completan la convocatoria anunciada por la Federación Vasca de Fútbol Pablo Ibáñez y Ander Guevara, del Deportivo Alavés, Einar Galilea, del Málaga, y Jon Guridi, del Sevilla.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar