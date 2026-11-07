Athletic, Real y Osasuna forman el bloque de Euskadi para enfrentarse a Venezuela

Hugo Rincón, Dani Vivían, Johaneko, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet son los cinco futbolistas del Athletic citados para este amistoso en una lista en la que también se encuentran Jon Pacheco, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz y Beñat Turrientes, de la Real, y Aitor Fernández, Iñigo Arguibide, Asier Osambalea y Kike Barja, de Osasuna.

Completan la convocatoria anunciada por la Federación Vasca de Fútbol Pablo Ibáñez y Ander Guevara, del Deportivo Alavés, Einar Galilea, del Málaga, y Jon Guridi, del Sevilla.