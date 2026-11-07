Charlyn Corral aporta doblete y lleva a Pachuca a la fase final del Apertura femenino

Completaron la goleada Berenice Ibarra y la brasileña Aline Gomes.

Descontaron la venezolana María Peraza, la estadounidense Kendyl Terrell y Laura Herrera.

Pachuca suma 19 puntos y ocupa el cuarto lugar del Grupo 2, límite para avanzar a la liguilla, en la que se enfrentará con Monterrey, líder del Grupo 1 con 37 puntos.

Monterrey alcanzó la cima gracias a su triunfo de hoy por 1-2 sobre Juárez, tercero del Grupo 1 con 30 unidades.

El campeón América derrotó por 1-3 a Guadalajara y consolidó su liderato en el Grupo 1 con 37 puntos.

Guadalajara quedó con 30 en el segundo escalón del Grupo 2. En la liguilla final se eliminará con Juárez, tercero del 1.

Enfrentamientos de cuartos de final del Apertura femenino:

América-Toluca, Monterrey-Pachuca, Tigres UANL-Pumas UNAM y Guadalajara-Juárez.