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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 19:15

Cristiano, homenajeado por la afición del Sporting en el minuto 7

Imagen sin descripción

Lisboa, 7 nov (EFE).- Cristiano Ronaldo recibió este sábado un homenaje de los aficionados del Sporting en el minuto 7 del partido entre su equipo y el Moreirense, tras haber anunciado su despedida de la selección de Portugal esta semana.

Por EFE
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Cuando el cronómetro marcó el minuto 7 -el número más asociado a Cristiano-, el público presente en el Estadio de Alvalade de Lisboa se puso en pie para aplaudir a su canterano más famoso, y se escucharon varios gritos de 'SIU', que es lo que dice el delantero en su celebración de los goles.

Además, una de las peñas del Sporting desplegó tres pancartas en homenaje a Cristiano, en las que se leía "De Alvalade al mundo; GOAT, eres uno de los nuestros; Gracias, C. Ronaldo".

Mientras tanto, en las pantallas del estadio se mostró la camiseta con el dorsal 28 que Cristiano llevó en la temporada 2002/2003, la única que disputó en el primer equipo de los 'leones' antes de marcharse al Manchester United.

En aquella temporada, el exjugador del Real Madrid marcó cinco goles y los dos primeros fueron precisamente contra el rival de este sábado, el Moreirense, el 7 de octubre de 2002, que fueron los primeros de su carrera profesional.

En su honor, el centro deportivo del Sporting lleva el nombre de "Academia Cristiano Ronaldo" y en el estadio aparece la imagen del jugador en la puerta de entrada número 7.

Cristiano Ronaldo, actualmente de 41 años, anunció el pasado jueves su retirada de la selección de Portugal tras unas desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesus.

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