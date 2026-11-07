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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 10:45

El Atlético-Barcelona, en 11 números

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1 victoria del Atlético de Madrid en sus últimos 10 partidos en LaLiga contra el Barcelona.

Por EFE
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2 goles ha marcado Julián Alvarez en esta temporada, uno en LaLiga EA Sports y uno en la Liga de Campeones.

4 triunfos en 5 choques en casa ha conseguido el Atlético de Madrid en esta campaña de Liga. La única excepción fue un empate con el Villarreal.

5 victorias en 5 salidas ha obtenido el Barcelona en esta Liga, como el mejor visitante de todos, seguido por el Atlético de Madrid, con 5 triunfos en 6 desplazamientos.

7 victorias seguidas suma el Atlético de Madrid en esta Liga: 0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid, 1-2 al Alavés, 0-1 al Espanyol, 1-0 al Deportivo de A Coruña y 0-2 al Levante.

9 goles ha aportado Alex Baena, cinco como autor y cuatro como pasador, en esta campaña, que lo convierten en la referencia en ambos sentidos del Atlético de Madrid en este ejercicio antes de cruzarse con el Barcelona, al que le marcó un tanto la campaña pasada en el Camp Nou.

19 goles ha anotado Raphinha en esta campaña con el Barcelona, 15 de ellos en LaLiga EA Sports

13 goles y 11 asistencias ha dado al Barcelona Lamine Yamal en este curso entre todas las competiciones.

28 puntos de 33 ha sumado el Atlético de Madrid, que perdió dos en el 2-2 con el Villarreal en el Metropolitano y tres en la derrota por 3-0 contra el Athletic Club en San Mamés.

30 puntos de 33 posibles ha logrado el Barcelona en estas once primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Solo lo ha ganado el Real Madrid, por 1-2 en el Camp Nou.

60 goles ha marcado el Barcelona en esta campaña entre LaLiga EA Sports (46) y la Liga de Campeones (14) en 15 partidos.

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