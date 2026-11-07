ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 08:15

El Atlético y un liderato inaccesible desde hace 68 jornadas

Imagen sin descripción

Majadahonda (Madrid), 7 nov (EFE).- El Atlético de Madrid se enfrenta este domingo al Barcelona por alcanzar la primera posición de LaLiga EA Sports, a la que no sube desde el 12 de enero de 2025, cuando fue ‘campeón’ de invierno en 2024-25, hace 68 jornadas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Desde entonces, el conjunto de Diego Simeone, que necesita ganar para tomar la primera plaza de la clasificación, no ha vuelto a ser líder del campeonato. Lo perdió justo a la siguiente jornada con una derrota por 1-0 en Leganés, el 18 de enero de 2025.

Desde entonces hasta ahora, han transcurrido 68 jornadas, con un balance del Atlético con 39 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Presidente Pedro Alliana inicia su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar