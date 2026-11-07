El Elche de Anselmi quiere romper su mala dinámica como local ante el Betis de Pellegrini

El equipo ilicitano, que vio interrumpida ante el Valencia su buena racha de resultados, se mantiene fuera de los puestos de descenso y necesita los puntos para conservar su posición, mientras que el conjunto bético, cuarto clasificado, busca mantener las distancias con sus rivales en la lucha por volver a Europa.

El Elche, al que se le da mal el Betis como local, no podrá contar para este encuentro con el francés Thomas Lemar, lesionado la pasada jornada ante el Valencia y una de las referencias de su juego ofensivo.

Su ausencia abre la puerta a la titularidad del argentino Facundo Buonanotte, que podría disponer de una nueva oportunidad para ganar protagonismo en el equipo.

La baja de Lemar se suma a la de Marc Aguado, que continúa con su recuperación tras sufrir una lesión en el tobillo hace varias jornadas y cuya ausencia también condiciona las opciones de Anselmi en el centro del campo.

Gonzalo Villar y Yago de Santiago han arrastrado problemas físicos durante la semana, aunque el técnico no los descartó para el encuentro ante el conjunto bético.

Pese a la derrota ante el Valencia, Martín Anselmi quedó satisfecho con el rendimiento de su equipo, por lo que podría mantener buena parte del bloque que presentó en ese encuentro.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al Martínez Valero con la confianza incólume tras la buena imagen ofrecida ante el Borussia Dortmund pese a la derrota por 2-1 en el 'Signal Iduna Park' en Liga de Campeones; y lo hace con el aval de su cuarto puesto en la competición doméstica con 23 puntos.

Con la intención incrementar su ventaja sobre la Real Sociedad antes del parón, el Betis afronta el duelo con sus armas y dibujo, aunque lo hará con cambios obligados por el calendario, la carga física de sus jugadores y las bajas obligadas por sanción del uruguayo Facundo Bernal y del colombiano Cucho Hernández.

Mantendrá el chileno una columna vertebral reconocible con Álvaro Valles y Marc Roca, cuya aportación ha sido refrendada por su debut en una convocatoria para la selección, además de Isco Alarcón, que podría volver al once inicial, además de la posible titularidad de Aitor Ruibal, tras su destacada actuación en la media hora de la que dispuso en Dortmund.

La polivalencia del canterano hace posible que pueda ser una opción para Pellegrini desde el lateral al delantero centro, posición en la que es una alternativa al irlandés Troy Parrott, aunque también podría ser suyo el costado diestro del ataque en el caso de que el chileno dé descanso de salida al brasileño Antony Dos Santos.

No obstante, el técnico santiaguino, conocedor del bache de juego de Antony, podría dar continuidad a un jugador necesitado de confianza en busca de su mejor nivel y dar entrada a Ruibal a los largo del partido como ya hizo en la media hora final en Dortmund.

En todo caso, Pellegrini afronta el duelo con la fortaleza liguera como aval y con el reto de seguir aumentando la holgada media inglesa que lleva en once partidos para, ya en el parón, afrontar el próximo 12 de noviembre la eliminatoria copera ante el Navalcarnero aplazada por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Buonanotte, Germán Valera y Fer Niño.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Bartra, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Parrott.