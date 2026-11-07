El presidente de la Diputación de Pontevedra dice que Vigo "no puede perder el Mundial"

“Vigo no puede perder el Mundial. Por ello la Diputación apoyó desde el comienzo y sigue apoyando la candidatura. Confío en que pronto podamos hacer partícipe a la ciudad de la información y de los avances al respecto”, señala en una carta remitida al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Por ello, el presidente del ente provincial reclama al alcalde socialista que convoque “con la mayor brevedad posible” una reunión con los agentes implicados para que todas las partes dispongan “por fin” de toda la documentación.

En este sentido, Luis López ve necesario que “tanto los ciudadanos como los colaboradores institucionales conozcan con todo detalle en qué estado técnico y de contratación se encuentra cada una de las instalaciones e iniciativas incluidas en la candidatura”.

“No solo la nueva reforma del estadio municipal de Balaídos, sino todas aquellas que exige la FIFA para garantizar la selección de Vigo como sede”, puntualiza el presidente de la Diputación, quien lamenta que hasta el momento solo dispone de “dos hojas de cálculo y un monto total de 107 millones a repartir en distintas inversiones de la ciudad”.