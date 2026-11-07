ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
24º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 22:20

El venezolano Rondón anota y ayuda al Pachuca a meterse a zona de clasificación

Imagen sin descripción

Guadalajara (México), 7 nov (EFE).- El venezolano Salomón Rondón anotó este sábado un gol y dio una asistencia en el triunfo del Pachuca por 1-4 ante Atlas para colocar a su equipo en el séptimo lugar dentro de zona de clasificación en la decimosexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Rondón, quien convirtió de penalti, marcó su gol número 16 del torneo que lo mantiene como máximo anotador de la competencia.

Además de Rondón, por Pachuca anotaron el argentino Manuel Capasso, en propia meta; el neerlandés Oussama Idrissi y el brasileño Eduardo Dos Santos.

Con el resultado, Pachuca suma 22 puntos en el séptimo escalón, dentro de los ocho que avanzan a la liguilla, con sólo una jornada por jugar.

Atlas se quedó en 27 unidades en la cuarta posición.

El Pachuca abrumó desde el inicio a la defensa local con Oussama Idrissi y Salomón Rondón como referentes ofensivos.

Encontró el 0-1 al minuto seis en una jugada por izquierda en la que Idrissi llegó a fondo por izquierda, metió un balón que Capasso atacó mal y metió en su portería.

Los Tuzos mantuvieron el asedio, consiguieron el 0-2 al minuto 12 en una acción de pared que Rondón regresó para Idrissi, quien fusiló al colombiano Camilo Vargas.

En el segundo tiempo el Atlas descontó 2-1 al minuto 52 con remate de Capasso, luego de un rebote defensivo que el argentino metió en el ángulo superior derecho de la portería.

El visitante selló la victoria por 1-4 con un penalti que Rondón cobró al minuto 75 y a un remate de Eduardo Dos Santos en un tiro de esquina que se cobró en tiempo agregado.

Más tarde los Tigres UANL, que ya están eliminados, recibirán al campeón Cruz Azul, equipo que ya amarró su lugar en la fase final.

Toluca chocará con el Monterrey, dos conjuntos que buscan asegurar su clasificación, y el líder América visitará a los Pumas UNAM, que necesita ganar para meterse entre los ocho que avanzan a la liguilla.

Este domingo la decimosexta jornada concluirá con los partidos Querétaro-Puebla y León-Guadalajara.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Política
Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Policiales
Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria
Ver más
05
Nacionales
Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más

Te puede interesar