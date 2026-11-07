ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 08:05

Eric Garcia y Christensen entrenan con el grupo

Imagen sin descripción

Sant Joan Despí (Barcelona), 7 nov (EFE).- Los defensas Eric Garcia y Andreas Christensen se han ejercitado con el grupo este sábado en el último entrenamiento previo al partido que enfrentará el domingo al Barcelona y al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El zaguero catalán se ha perdido los últimos cuatro partidos del conjunto azulgrana, mientras que el jugador danés se ha ausentado en los siete compromisos más recientes del equipo, ambos por sendas lesiones musculares.

Cuando termine el entrenamiento, el entrenador Hansi Flick comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 13:00 horas (CET) y dará más información acerca del estado de la plantilla.

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, con dos puntos de margen sobre el Atlético de Madrid, segundo, tendrá las bajas confirmadas este domingo de los lesionados Rodrigo Hernández, Jules Kounde, Dani Olmo, Xavi Espart y Roony Bardghji.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Presidente Pedro Alliana inicia su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar