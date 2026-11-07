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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 09:45

Flick confirma que Eric está "listo" para ser titular y Christensen está recuperado

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Sant Joan Despí (Barcelona), 7 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que los defensas Eric Garcia y Andreas Christensen entrarán en la convocatoria para enfrentarse este domingo al Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports, y ha especificado que el zaguero catalán está "listo" para ser titular.

Por EFE
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"Eric está listo para empezar, veremos si lo hace o no. Tanto él como Christensen estarán en al convocatoria", ha explicado el técnico alemán este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro.

Ambos futbolistas se han ejercitado este sábado con el grupo tras varias semanas de baja. El zaguero catalán se ha perdido los últimos cuatro partidos del conjunto azulgrana, mientras que el jugador danés se ha ausentado en los siete compromisos más recientes del equipo, ambos por sendas lesiones musculares.

Flick ha asegurado que no ha decidido todavía si será Frenkie de Jong o Marc Bernal quien reemplace al lesionado Rodrigo Hernández en el centro del campo, y ha defendido la gestión de los minutos del centrocampista madrileño.

"Siempre puedes hacer las cosas mejor, pero en este caso me comuniqué con él y gestionamos cada minuto en el campo.Si hablo con un jugador experimentado sobre como gestionar los minutos y estamos de acuerdo, no puedes hacer nada mas. Al final, cuando ves el resultado, puedes pensar en qué puedes mejorar, pero eso es el pasado, ya no importa", ha reflexionado.

Sobre el estado del defensa Jules Kounde, Flick ha reconocido que su recuperación tardará más de lo previsto: "Esperábamos que volviera antes, pero debemos tener cuidado y supervisar la evolución día a día. Espero que esté de vuelta tras el parón".

El técnico también ha valorado que el joven Brian Fariñas tiene "el nivel para jugar" contra el Atlético de Madrid, pues ya lo hizo "fantásticamente" ante el Aston Villa en la Liga de Campeones.

"Es un muy buen jugador física y técnicamente. Tiene una actitud y una mentalidad excepcional, y está haciendo un buen trabajo con Lamine Yamal en ese costado", ha añadido.

Flick ha celebrado la renovación de Raphael Dias 'Raphinha' hasta 2030: "Es la mejor situación para el club y para 'Rapha'. Es un jugador de clase mundial, nuestro capitán, y es muy importante para el futuro del club".

Y también ha elogiado a Anthony Gordon: "Nos da mucho con el balón, sabe aguantar la posesión y no comete errores fáciles. Podría ser mas egoísta en el uno contra uno, pero en los últimos partidos lo ha hecho muy bien, ha subido el nivel, y estoy contento con ello".

El técnico alemán ha esquivado las preguntas sobre el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez, pretendido por el Barcelona el pasado verano: "Es un jugador fantástico, pero juega en el Atlético y me tengo que centrar en mi equipo. No hablo de jugadores de otros equipos. Estoy contento con lo que está pasando con mi equipo. En ataque tenemos muchas opciones".

Sobre el partido de este domingo en el Metropolitano, Flick ha opinado que los precedentes del curso pasado "no son relevantes" y ha subrayado que su objetivo es "ganar para seguir primeros durante el parón internacional".

"En LaLiga cada partido es importante. Hay tres o cuatro equipos excelentes y están muy apretados en la tabla. Ganar en Madrid sería importante y lo daremos todo para lograrlo, pero el camino hasta el final de la temporada es largo y delante tendremos a un equipo fantástico que cuenta con un gran entrenador. Será duro", ha concluido.

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