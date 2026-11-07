Gremio resiste al temporal y a Atlético Mineiro y pasa a la final de la Copa de Brasil con toque guaraní

El Grêmio sacó chapa de candidato, sufrió bajo la lluvia y abrochó este sábado su boleto a la gran final de la Copa de Brasil. El equipo tricolor empató 1-1 frente al Atlético Mineiro en condición de visitante y, gracias al 2-0 conseguido en la ida, cerró la eliminatoria con un marcador global de 3-1. La nota al pie para el fútbol guaraní la pusieron el zaguero Fabián Balbuena y el mediocampista Mathías Villasanti, pilares fundamentales en la estructura del equipo gaúcho que ahora aguardan por su rival por el título.

Sufrimiento en la primera mitad y respiro clave

El encuentro en el Arena MRV comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Renato Gaúcho. Durante los primeros 45 minutos, el Atlético Mineiro —conducido por el argentino Eduardo Domínguez— impuso condiciones y arrinconó a la visita.

A los 26 minutos, Renan Lodi rompió el cero y encendió la ilusión de remontada para el Galo. El local tuvo en sus pies varias ocasiones claras para estirar la diferencia, pero se topó con una muralla defensiva comandada por Balbuena y con una tarde consagratoria del arquero Weverton, quien se erigió como la gran figura del encuentro al ahogar el grito de gol en múltiples oportunidades.

Cuando el asedio local era más intenso, el Grêmio encontró el alivio justo antes del descanso. Un certero remate de cabeza de Carlos Vinicius puso el 1-1 parcial, un tanto psicológico que cayó como balde de agua fría para los locales y le devolvió la tranquilidad al cuadro de Porto Alegre para encarar el complemento.

Tormenta, parpadeo de luces y tarjeta roja

En la segunda mitad, el clima se robó los primeros planos. Promediando el complemento, un fuerte temporal azotó el estadio y provocó un breve parpadeo en las torres lumínicas, lo que obligó al árbitro a detener las acciones unos segundos antes de que la situación se normalizara sin mayores contratiempos.

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Con el correr de los minutos, el Mineiro buscó el milagro a la desesperada, pero las imprecisiones y el orden táctico gremial neutralizaron los intentos. Sobre el final, la desesperación local quedó en evidencia cuando Vitão vio la tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre el danés Martin Braithwaite, diluyendo las últimas esperanzas del conjunto de Belo Horizonte.

Todo listo para definir al otro finalista

Mientras el Grêmio ya celebra su pase al duelo decisivo, la otra llave de semifinales se definirá este domingo a partir de las 17:00 horas en Río de Janeiro.

El Vasco da Gama recibirá al Palmeiras —que defiende la ventaja del 1-0 obtenido en la ida y cuenta con una fuerte presencia paraguaya compuesta por el capitán Gustavo Gómez, Ramón Sosa y el mediocampista ofensivo Maurício Magalhães Prado— en busca del último boleto a la gran final del certamen brasileño.