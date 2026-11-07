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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 21:10

Guayaquil City accede a la Sudamericana 2027

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Guayaquil (Ecuador), 7 nov (EFE).- Guayaquil City se clasificó para la Copa Sudamericana 2027 junto a Libertad tras empatar este sábado 1-1 en la cancha de Leones del Norte en el cierre del cuadrangular final de la liga profesional ecuatoriana.

Por EFE
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La clasificación anticipada de Independiente del Valle y Universidad Católica para la Copa Libertadores del próximo año, liberó un cupo para la Sudamericana.

Además, el cuadro del Valle y la Católica se clasificaron el jueves para la final de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, que premiará al campeón con un cupo a la Libertadores 2027.

Leones del Norte se adelantó hoy con un gol de Christian Solano, pero Erick Ladines dejó todo igual y selló la clasificación.

Emelec cerró este sábado una irregular temporada con un triunfo por 0-1 sobre Libertad de Loja, con anotación del paraguayo Teodoro Arce.

Libertad conservó la clasificación que logró en la fecha pasada para la fase local de la Copa Sudamericana de 2027.

La sexta fecha de la Liga Pro continuará este domingo por el hexagonal final al título de este año y billetes para los torneos internacionales de 2027 y el hexagonal por el descenso con los partidos: Macará-Universidad Católica; Aucas-Independiente del Valle y Barcelona-Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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