Inter Miami dilapidó una ventaja de tres goles y se metió a los playoffs de la MLS

El cierre de la temporada regular de la MLS dejó emociones desbordantes, suspenso hasta el último minuto y un sabor agridulce para el Inter Miami. Este sábado, el conjunto rosado protagonizó un partido insólito: dejó escapar una ventaja de tres goles y terminó firmando un empate 3-3 ante el Charlotte FC, en un duelo donde el volante paraguayo Matías Galarza sumó minutos al ingresar a los 59 minutos en lugar de Rodrigo De Paul.

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Una primera parte arrolladora... y una siesta fatal

El arranque pintaba para goleada histórica y fiesta total. Durante los primeros 45 minutos, el Inter Miami borró de la cancha al Charlotte con una exhibición de contundencia.

El canterano Ian Fray, el siempre peligroso uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul —quien luego dejaría el terreno de juego— estructuraron un categórico 3-0 antes del descanso que parecía sentenciar la historia.

Sin embargo, el guion dio un vuelco drástico en la etapa complementaria. El Charlotte FC reaccionó con orgullo y aprovechó las desconcentraciones defensivas del local. El israelí Liel Abada comandó la remontada con un doblete letal, mientras que el beninés Rodolfo Aloko silenció el estadio al anotar el agónico 3-3 definitivo en el minuto 90.

Messi sin gol, pero con la Bota de Oro virtual

Por su parte, Lionel Messi tuvo una noche inusual. Aunque generó peligro constante y estrelló un balón en el poste ya en el tiempo añadido, el astro argentino no logró ver portería.

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Aun así, Messi cierra la fase regular con unos impresionantes 26 goles, una marca que virtualmente lo consagrará como el máximo goleador de la MLS por segundo año consecutivo. Su más cercano perseguidor, el croata Petar Musa (FC Dallas), se encuentra a cuatro dianas de distancia, aunque todavía debe disputar un encuentro pendiente.

Destino de Playoffs: Así se jugará la postemporada

Con este frenético empate, el Inter Miami culminó la temporada regular en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 puntos, muy lejos del intratable líder, el Nashville, que rompió récords históricos al sumar 77 unidades.

Si bien las Garzas sufrieron más de la cuenta, respiraron tranquilas gracias a una ayuda externa: su inmediato perseguidor, el New England Revolution de Boston, cayó por la mínima (1-0) en su visita al Orlando City —con un tanto del también paraguayo Braian Ojeda—.

Gracias a asegurar el segundo puesto, el Inter Miami se medirá ante el Columbus Crew (séptimo clasificado) en una serie de playoffs al mejor de tres partidos, la cual arrancará oficialmente el próximo 18 de noviembre. Por su parte, el dominante Nashville esperará al vencedor del duelo de repesca que disputarán el Orlando City de Antoine Griezmann y el FC Cincinnati.