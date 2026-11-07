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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 12:35

Neuer recae de una lesión y es sustituido durante el partido ante el Mainz

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, se lesionó este sábado en el pie izquierdo, el mismo en el que sufrió una lesión recientemente, durante la primera parte del encuentro que disputa su equipo frente al Mainz correspondiente a la novena jornada de la Bundesliga.

Por EFE
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La acción se produjo en el minuto 40, cuando el guardameta alemán salió de su portería para intentar despejar un balón que terminó tocando de cabeza su compañero Jonathan Tah. La pelota superó a Neuer y llegó hasta el surcoreano Lee Jae-sung, que marcó de cabeza. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.

Durante la jugada, Neuer sufrió molestias en el pie izquierdo, una zona en la que ya había padecido problemas físicos esta temporada. El portero alemán se perdió cuatro de los últimos cinco partidos del Bayern por unas molestias persistentes y una irritación en el tendón del pie izquierdo acompañadas de una acumulación de líquido.

Fue sustituido por Urbig en el minuto 44 y por el momento, se desconoce el alcance de la lesión del veterano guardameta alemán, de 40 años.

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