Simeone-Flick, 17-20 para el Barcelona

Por victorias, el dominio también es del entrenador alemán, con seis victorias por las tres del preparador argentino, que lo eliminó, sin embargo, en sus dos últimos compromisos en eliminatorias, tanto en los cuartos de final de la Liga de Campeones, por 4-3 en global, como en las semifinales de la Copa del Rey de la pasada campaña, por 3-2.

Sus duelos son intensos, atractivos e imprevisibles, por más que se haya diseñado hasta el más mínimo detalle desde la pizarra; con una media de casi cuatro goles por partido y con un único empate, con su máxima expresión en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey de 2024-25, con un 4-4 en el Camp Nou que causó asombro y admiración.

Es el ejemplo más goleador entre los dos en un único partido. Primero se adelantó el Atlético hasta en dos ocasiones, por medio de Antoine Griezmann y Julián Álvarez en apenas seis minutos; después remontó el Barcelona, hasta el 4-2, con los goles de Pedri González, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Robert Lewandowski; y luego empató el equipo rojiblanco, con el 3-4 de Marcos Llorente y el 4-4 de Alexander Sorloth.

Ninguno de sus diez enfrentamientos terminó sin goles. El menos productivo en ese sentido fue precisamente la vuelta de aquella eliminatoria, con un 0-1 a favor del Barcelona, que llegó a la final de la Copa del Rey; al revés que la pasada campaña, cuando se cruzaron en la misma ronda, con el 4-0 del Atlético al Barcelona en el Metropolitano en la ida y 3-0 del Barcelona al Atlético en la vuelta en el Camp Nou.

En el primero, los goles fueron de Eric García, en propia puerta en una cesión que no controló Joan García; Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez, entre la apoteosis de la afición del conjunto madrileño. En el segundo, los tantos los marcaron Marc Bernal, por dos veces, y Raphinha, al filo de la gesta.

También se cruzaron el pasado curso en los cuartos de final de la Liga de Campeones, con victoria del Atlético en el Camp Nou, con los goles de Julián Alvarez y Alexander Sorloth, por 0-2 y con triunfo del Barcelona, insuficiente, en el Metropolitano, cuando tomó ventaja por medio de Lamine Yamal y Ferran Torres en 24 minutos, pero Ademola Lookman anotó el 1-2 a la media hora para devolver el mando de la eliminatoria a los rojiblancos, que avanzaron a semifinales.

En esas dos eliminatorias se contienen dos de las únicas tres victorias que ha logrado Diego Simeone contra el Barcelona de Hansi Flick. La otra corresponde al curso 2024-25, en LaLiga EA Sports, cuando se impuso por 1-2 en el Camp Nou para subir entonces a la cima de la tabla, que sólo le duró una jornada más. No ha vuelto a la primera posición.

Flick ha ganado seis veces a Simeone con el Barcelona. Aparte de los citados 3-0 en la Copa del Rey y 1-2 en la Liga de Campeones de la pasada temporada, añade dos triunfos más en sus dos últimos encuentros en LaLiga EA Sports, ambos el pasado curso, por 3-1 en Barcelona y por 1-2 en Madrid. También un 0-1 en la Copa en 2024-25 y un 2-4 esa misma campaña en LaLiga EA Sports, cuando competían por el título también.