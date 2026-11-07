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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 10:20

Simeone: “Julián Alvarez está muy bien”

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Majadahonda (Madrid), 7 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que Julián Alvarez está “muy bien” antes de enfrentarse este domingo al Barcelona, después de toda la vorágine del verano, con su fichaje por el conjunto azulgrana frustrado y su permanencia en el club rojiblanco.

Por EFE
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Por primera vez, el atacante se medirá al Barça después de todo ello. “Muy bien, está muy bien”, zanjó el técnico argentino cuando fue preguntado por el delantero, que formará como titular en el ataque del conjunto madrileño en el encuentro de este domingo en el estadio Metropolitano, tras marcar dos goles en los últimos cuatro duelos.

Johnny Cardoso ya estará previsiblemente apto para el encuentro, después de tres partidos de baja. “Hizo un esfuerzo importante para estar disponible, ha trabajado muy bien los entrenamientos previos que hemos realizado, seguramente este sábado vendrá con el equipo y decidiremos quienes arrancan el partido”, explicó.

También habló de Jonathan David y Kang in Lee, cuando fue preguntado por ambos. “Yo considero que están jugando los minutos que ellos nos pueden dar cosas buenas y, obviamente, trato de sacar lo mejor de cada uno de los futbolistas desde el lugar que tienen”.

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