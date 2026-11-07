Simeone: “Julián Alvarez está muy bien”

Por primera vez, el atacante se medirá al Barça después de todo ello. “Muy bien, está muy bien”, zanjó el técnico argentino cuando fue preguntado por el delantero, que formará como titular en el ataque del conjunto madrileño en el encuentro de este domingo en el estadio Metropolitano, tras marcar dos goles en los últimos cuatro duelos.

Johnny Cardoso ya estará previsiblemente apto para el encuentro, después de tres partidos de baja. “Hizo un esfuerzo importante para estar disponible, ha trabajado muy bien los entrenamientos previos que hemos realizado, seguramente este sábado vendrá con el equipo y decidiremos quienes arrancan el partido”, explicó.

También habló de Jonathan David y Kang in Lee, cuando fue preguntado por ambos. “Yo considero que están jugando los minutos que ellos nos pueden dar cosas buenas y, obviamente, trato de sacar lo mejor de cada uno de los futbolistas desde el lugar que tienen”.