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Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 10:05

Simeone: “Sabemos que vamos a sufrir gran parte del partido”

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Majadahonda (Madrid), 7 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, asume que su equipo va a “sufrir gran parte del partido” de este domingo contra el Barcelona en el Metropolitano, según explicó este sábado en rueda de prensa, en la que dedicó elogios al conjunto azulgrana y Raphinha, “un futbolista extraordinario”, e insistió en jugar el duelo que tiene en “su cabeza”.

Por EFE
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“No sé qué es la palabra de tú a tú. Nosotros jugamos contra un equipo y ese equipo que vamos a jugar es muy bueno. Sabemos que vamos a sufrir gran parte del partido y, obviamente, esperamos que podamos jugar el partido que tengamos en nuestra cabeza”, expresó, tras el entrenamiento matutino, en el que tuvo la única ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero, que será la única baja para el encuentro desde el lado madrileño.

“Jugamos contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor, no tengo dudas. Tiene un talento importante de mitad de cancha hacia adelante. Será un partido duro, difícil, como siempre contra el Barcelona, y tendremos que llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño”, afirmó Simeone, quien esquivó comparar el Barcelona de Lionel Messi con el de Lamine Yamal.

“Buscamos intentar jugar el partido que queremos”, abundó el entrenador, que destacó a Raphinha: “Para mí es un futbolista extraordinario, con trabajo, velocidad, gol, asistencias… La verdad que la temporada pasada hizo una campaña increíble y ahora empezó de una manera brillante, jugando en otra posición que le hace bien y le da otras herramientas a un equipo que tiene muchas variantes”.

Para él, la demarcación del extremo brasileño, ahora por dentro, es la diferencia visible entre el equipo azulgrana del pasado curso, al que Simeone y 'su' Atlético eliminaron tanto en los cuartos de final de la Liga de Campeones como en las semifinales de la Copa del Rey.

“No han cambiado el patrón de juego, porque es muy bueno, identifica claramente a su entrenador, que lo ha hecho extraordinariamente bien desde que llegó al Barcelona y ha logrado insertar dentro de los futbolistas la idea que él tiene de presionar alto y jugar alto con la línea, que lo hace recuperar muchas pelotas y tiene mucho gol”, repasó primero.

“Lewandowski era un punto más de ‘9’ posicional y varios pasajes de la temporada pasada lo quiso cambiar con Olmo, que es posiblemente diferente a Raphinha y ahí está un poco la diferencia. Raphinha puede aparecer como media punta, está Gordon a la izquierda y le está haciendo muy bien, pero la diferencia que tenía con Lewandowski, que es más posicional, ahora posiblemente para defender es más complejo”, abundó.

Simeone insistió que el “posicionamiento de Raphinha altera un poco lo que venía haciendo" el Barcelona "la temporada pasada debido a sus movimientos de generar superioridad numérica en el medio y tener profundidad en el final de jugada".

"No sé qué partido aparecerá. Esperamos que nuestra gente esté cerca y acompañe como lo ha hecho siempre, porque, cada vez que se sienten dentro del campo, siempre los chicos tienen una respuesta muy buena”, recalcó.

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