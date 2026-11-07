Sporting Cristal empata y pone en riesgo su liderato en el Torneo Clausura peruano

A pesar de que Sporting abrió la cuenta a los 47 minutos con un remate de cabeza del delantero argentino Hernán Barcos, el zaguero argentino-peruano Horacio Benincasa selló el empate en el minuto 94.

Con el empate de este sábado, en un partido jugado a los más de 3.000 metros de altitud en la ciudad de Tarma, Sporting llegó a 32 puntos, uno más que Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

Huancayo visitará este sábado a Cienciano en la ciudad sureña del Cusco, mientras que Universitario cerrará la penúltima jornada el domingo en el Estadio Monumental de Lima frente a Moquegua, uno de los colistas.

La penúltima jornada del Clausura comenzó este viernes con una goleada por 3-0 de Atlético Grau sobre Cusco con goles del portero Patricio Álvarez, de penalti, Henry Espinoza y el paraguayo Adrián Fernández.

Durante la fecha también se enfrentarán Cajamarca con Alianza Atlético, Melgar con Juan Pablo II, Chankas con Alianza Lima, Sport Boys con UTC y Deportivo Garcilaso con Comerciantes Unidos.