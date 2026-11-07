Video: Adrián Fernández anota en la Liga 1 de Perú

El experimentado atacante Néstor Adrián Fernández, de 34 años, llegó a su sexto gol en 17 partidos en el Atlético Grau, que el viernes goleó 3-0 al Cusco FC, por la Liga1 de Perú.

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🔴EN 1 MINUTO: NO TE PIERDAS LA GOLEADA DE ATLÉTICO GRAU SOBRE CUSCO FC



El 'patrimonio de Piura' goleó 3-0 a los 'guerreros dorados' por la fecha 16 del Torneo Clausura. Patricio Álvarez, Henri Espinoza y Adrián Fernández fueron los que anotaron los goles.



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El paraguayo se formó en Independiente de Avellaneda, desde donde pasó por Quilmes hasta llegar a nuestro medio en 2015 para militar en Libertad.

En el Rojo tuvo varias etapas, para luego jugar igualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, Sportivo Luqueño, Almagro, UIA Urquiza, Sportivo San Lorenzo, Racing Club, Portuguesa de Venezuela, Alianza Atlético y Tarma de Perú, Caracas de Venezuela y Atlético Grau, el club aurirrojo de la ciudad de Piura.