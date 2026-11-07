ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
07 de noviembre de 2026 - 08:38

Video: Adrián Fernández anota en la Liga 1 de Perú

El paraguayo Néstor Adrián Fernández, en el festejo de su gol.
El paraguayo Néstor Adrián Fernández, en el festejo de su gol.Atlético Grau

El paraguayo Néstor Adrián Fernández contribuyó el viernes con un tanto para la goleada del Atlético Grau sobre Cusco FC, por la Liga 1, la máxima categoría del fútbol peruano.

Por Victor Miranda
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El experimentado atacante Néstor Adrián Fernández, de 34 años, llegó a su sexto gol en 17 partidos en el Atlético Grau, que el viernes goleó 3-0 al Cusco FC, por la Liga1 de Perú.

Lea más: FIFA rebaja la sanción a Nahuel Molina y el castigo a Leandro Paredes tras el Mundial 2026

El paraguayo se formó en Independiente de Avellaneda, desde donde pasó por Quilmes hasta llegar a nuestro medio en 2015 para militar en Libertad.

En el Rojo tuvo varias etapas, para luego jugar igualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, Sportivo Luqueño, Almagro, UIA Urquiza, Sportivo San Lorenzo, Racing Club, Portuguesa de Venezuela, Alianza Atlético y Tarma de Perú, Caracas de Venezuela y Atlético Grau, el club aurirrojo de la ciudad de Piura.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Presidente Pedro Alliana inicia su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar