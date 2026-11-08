0-2. Riquelme y Bartra acaban con la resistencia del Elche

Tras un primer tiempo de mejor juego ilicitano, los cambios realizados por Manuel Pellegrini, con un banquillo mucho más profundo que el de su rival, le dieron al equipo bético la clarividencia y la energía necesarias para superar al Elche y sumar tres puntos que le reafirman en la zona de Liga de Campeones.

El equipo de Martín Anselmi afrontó el partido con valentía y sin complejos ante el Betis. El Elche presionó la salida de balón del conjunto sevillano, que se mostró incómodo durante los primeros minutos, hasta que Fornals e Isco comenzaron a adueñarse de la pelota.

Con balón, el Betis fue mucho más reconocible y no tardó en acumular llegadas. Su primera ocasión llegó con un disparo de Fornals que Dituro despejó con un pie, poco antes de que Parrott, a la media vuelta, enviara el balón al exterior de la red.

El conjunto ilicitano logró ajustar su presión sobre los principales organizadores del juego del Betis y el partido comenzó a inclinarse de su lado, especialmente por la banda izquierda, donde Germán Valera fue una amenaza constante para Bellerín.

El extremo estuvo cerca de marcar tras una asistencia de Niño, pero no consiguió conectar con precisión el balón cuando tenía todo a favor.

El Betis echó en falta la capacidad de desborde y amenaza de Antony y Abde, prácticamente desaparecidos, y fue perdiendo presencia con el paso de los minutos.

Rubén Sánchez, tras una buena triangulación ofensiva del Elche, rozó el gol con un disparo demasiado cruzado ante Valles.

El tramo final del primer tiempo fue claramente del Elche, ante un Betis errático, partido en el centro del campo y sin capacidad para hacer daño.

El equipo ilicitano, pese a su dominio, no logró plasmar su superioridad en el marcador antes del descanso, al que se llegó después de otra ocasión local, con un cabezazo de Redondo que se marchó por encima del larguero.

El Betis arrancó el segundo tiempo con energías renovadas y solo tardó un minuto en poner en apuros a Dituro con un disparo duro de Fran García que despejó el portero argentino.

El conjunto de Pellegrini, mucho más intenso, se adueñó del balón y embotelló al Elche, que tuvo muchos problemas para superar la presión del conjunto bético.

El equipo ilicitano supo aguantar el arreón bético y encontró la fórmula para sacudirse el dominio de su rival a través de los contragolpes, ahora lanzados por Diangana, relevo del lesionado Ali.

Una vez equilibrado de nuevo el encuentro, Fornals, con un disparo ajustado, y Cepeda, tras un lanzamiento que despejó Valles, llamaron a la puerta del gol, aunque el que más cerca estuvo fue Parrott, al que Dituro tapó un disparo a quemarropa.

El veterano guardameta volvió a salvar al Elche, en el ecuador del segundo periodo, con una gran parada a un disparo de Isco que se colaba por el ángulo.

El encuentro terminó de romperse con los cambios. El Elche renovó su ataque con Osorio, Morente y Buonanotte, ante un Betis que ganó energía con la entrada de Aitor Ruibal, y control y clarividencia con Ceballos.

El conjunto bético encontró por fin el gol a diez minutos del final. Ceballos colgó un balón al área que remató Morante a un palo, pero el rechace lo recogió Riquelme para batir a placer la portería del Elche.

Al equipo ilicitano se le aparecieron de nuevo todos sus fantasmas como local y ya no tuvo capacidad de respuesta. El Betis no sufrió y encontró tiempo para anotar el segundo gol, a un minuto del final, con un gran remate de cabeza de Bartra a la salida de un saque de esquina.

0 - Elche: Dituro; Rubén Sánchez, Chust, Redondo, Revivo (Bigas, m. 77); Martim Neto, Morcillo, Ali Houary (Diangana, m. 46), Cepeda (Buonanotte, m. 69), Germán Valera (Tete Morente, m. 69) y Fer Niño (Osorio, m. 69).

2 - Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Ceballos, m. 68); Antony (Aitor Ruibal, m. 68), Isco (Deossa, m. 83), Ez Abde (Riquelme, m. 77) y Parrott (Morante, m. 77).

Goles: 0-1, m. 80: Riquelme. 0-2, m. 89: Bartra.

Árbitro: Soto Grado. Mostró tarjeta amarilla a Redondo (m. 58), Diangana (m. 68), Martim Neto (m. 82), Morcillo (m. 83) y al entrenador Martín Anselmi (m. 57), por el Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 26.884 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.