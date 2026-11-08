0-3. España se corona campeona de la Finalíssima tras vencer a Brasil

Con goles de Gon Castejón, Cecilio Morales y Antonio Pérez en la segunda parte, la campeona europea se quedó con los laureles de la segunda edición del torneo organizado por Conmebol y la UEFA.

Brasil no consiguió capitalizar su dominio, pese a que durante los primeros 20 minutos del duelo, la intensidad del combinado dirigido por 'Marquinhos' Xavier y la calidad de su pívot Pito forzaron a España a replegarse en pista propia.

Pese al asedio, los dirigidos por Jesús Velasco sostuvieron el cero con una defensa muy sólida, aunque casi no inquietaron al guardameta Willian, salvo en llegadas aisladas.

Tras el descanso, España ajustó líneas y volvió más ofensiva y organizada.

La recompensa llegó en el minuto 31, con Antonio Pérez asistiendo a Gon Castejón, quien remató de primeras para romper el cero y abrir el marcador.

Solo siete minutos después, Morales aprovechó un contraataque y definió a una portería vacía, marcando el segundo para los visitantes.

El árbitro marcó penal para los brasileños debido a una falta en el área sobre Pito. Sin embargo, el remate del capitán Dyego chocó sobre el palo del arco y no consiguió descontar.

Cuando parecía que estaba todo dicho, Antonio Pérez pateó desde su portería y sentenció el 0-3 que coronó campeona a La Roja.

El de la Arena Niterói fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones desde el 18 de noviembre de 2012, cuando Brasil venció a España en la final del Mundial de Bangkok, Tailandia.

Con esta victoria, España vengó el amargo desenlace de la primera Finalíssima, disputada en Buenos Aires en 2022, cuando cayó derrotada ante Portugal por penales.